Защитник «Монреаля» толкнул Капризова в паузе игры. Видео

В Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:2.

В середине третьего периода при счёте 5:1 в пользу «дикарей» защитник «Монреаля» Арбер Джекай во время остановки игры толкнул в плечо нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Россиянин не ожидал такого удара и едва не потерял равновесие. Подоспевший лайнсмен сопроводил хоккеиста «Монреаля» до скамейки запасных. Отметим, что Джекай является жёстким защитником, который имеет опыт драк с одними из лучших тафгаев лиги.