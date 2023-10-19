Малкин вышел на третье место в списке лучших российских снайперов НХЛ

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Детройт Ред Уингз".
Она стала для него 474 в лиге, по этому показателю он обошел Александра Могильного и вышел на третье место в в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.
На втором месте располагается бывший игрок "Детройта", а ныне главный тренер ЦСКА Сергей Федоров. На его счету 483 заброшенных шайбы. Рекордсменом по этому показателю остается нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, в активе которого 822 гола.
В минувшем сезоне Малкин провел за "Пингвинз" 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57). В текущем сезоне россиянин провел три матча (без учета игры с "Детройтом"), в которых отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами. "Питтсбург" одержал две победы из трех.