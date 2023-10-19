Малкин вышел на третье место в списке лучших российских снайперов НХЛ

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Детройт Ред Уингз".

Она стала для него 474 в лиге, по этому показателю он обошел Александра Могильного и вышел на третье место в в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.

На втором месте располагается бывший игрок "Детройта", а ныне главный тренер ЦСКА Сергей Федоров. На его счету 483 заброшенных шайбы. Рекордсменом по этому показателю остается нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, в активе которого 822 гола.