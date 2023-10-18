В НХЛ считают, что российскому хоккеисту нужно «оторвать голову»

«Я уверен, что это будет горячая тема для Колина Кэмпбелла (Вице-президент НХЛ по хоккейным операциям) и Департамента хоккейных операций. Это не то, что мы хотели увидеть, когда в НХЛ была введена послематчевая буллитная серия. Подобные трюки превращают нашу игру в посмешище. В следующий раз, когда Кузнецов сделает это, вратарь должен атаковать его и оторвать ему голову!», — написал Пил.