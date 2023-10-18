Хоккеист "Амура" Ли рассказал, почему надо больше путешествовать по России

"Тут не так много людей говорит по-английски, но я определенно посоветую попутешествовать по стране, потому что здесь очень много красивых городов, есть много чем заняться. Просто следуй правилам и узнаешь, насколько красивая эта страна. Еда? Надо обязательно попробовать борщ и конину", - ответил собеседник агентства на вопрос, что он посоветовал бы остальным канадцам, которые хотели бы приехать в Россию.