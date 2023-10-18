Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» по буллитам в матче КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Череповце и завершилась со счетом 2:2 в основное время. У хозяев отличились Никита Коростелев и Тимур Муханов. У «Динамо» голами отметились Дмитрий Рашевский и Максим Джиошвили. В серии буллитов сильнее оказалась московская команда (2:1).

Далее «Северсталь» примет на своей арене уфимский «Салават Юлаев» 20 октября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Динамо» 23 октября примет на своей арене «Ладу». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.