Кудашов тремя словами охарактеризовал игру «Динамо» в начале матча с «Северсталью»

«Начало, удаления, реализация. Наверное, вот так можно сказать. Но вовремя включились, провели перестановки и есть повод поблагодарить команду за характер, потому что вытащили игру.



Слишком надолго угодили в психологический нокдаун после пропущенных голов? Я больше вам скажу – за первый период мы не создали ни одного момента. Не знаю статистики, но, по-моему, мы два броска сделали, это по нашим подсчётам. Опять же учимся и делаем выводы.



Уже не первый раз в сезоне игра радикально улучшилась с того момента, когда перешли на игру в три звена? Объясню почему так происходит. Во-первых, у игроков получается совсем другой ритм. Многие игроки недоигрывают своё игровое время, и поэтому, когда они начинают играть в три звена, они сразу чувствуют себя намного комфортнее. Они получают больше игрового времени, а пауз меньше. У нас вот так и получается. А те, кто не играл в третьем периоде, они закрыли всё меньшинство в конце матча, а остальные наконец вошли в тот ритм, который и принёс результат», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.