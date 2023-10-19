Овечкин сделал ассист в матче с "Оттавой" и набрал первое очко в сезоне

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы Сенаторз" стал автором результативной передачи. Для россиянина это первое очко в текущем чемпионате.

Предыдущие два матча в исполнении капитана "Вашингтона" завершались без результативных действий. После первого периода счет в матче "Вашингтона" и "Оттавы" 2:1 в пользу канадской команды. В двух стартовых турах "Кэпиталз" разгромно проиграл "Питтсбургу" со счетом 0:4 и победил "Калгари" в серии буллитов.