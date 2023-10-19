Овечкин сделал ассист в матче с "Оттавой" и набрал первое очко в сезоне
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы Сенаторз" стал автором результативной передачи. Для россиянина это первое очко в текущем чемпионате.
Предыдущие два матча в исполнении капитана "Вашингтона" завершались без результативных действий. После первого периода счет в матче "Вашингтона" и "Оттавы" 2:1 в пользу канадской команды. В двух стартовых турах "Кэпиталз" разгромно проиграл "Питтсбургу" со счетом 0:4 и победил "Калгари" в серии буллитов.
В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.