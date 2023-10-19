Хоккеист назвал город США, в котором говорили не выходить на улицу

"Некоторые города в АХЛ - жесткие. На мой третий год команда переехала из Оклахомы в Бейкерсфилд, там еще рядом был Стоктон. В отеле нам говорили не выходить на улицу, даже в ресторан, потому что это слишком опасно.



Некоторые города были не очень хорошие, но это часть жизни. Для меня это тоже был большой опыт, прочувствовать на себе жизнь игрока АХЛ. Для меня АХЛ стала самым сложным опытом в карьере", — заявил хоккеист.