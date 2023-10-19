ESPN не включил Малкина в топ-100 лучших игроков НХЛ

Журналисты и аналитики ESPN составили список из 100 лучших игроков НХЛ, выступающих в новом сезоне-2023/2024. Примечательно, что в этот список не попал российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Всего в топ-100 лучших хоккеистов НХЛ по версии ESPN попали девять россиян. Малкин не попал даже в список из 10 хоккеистов, достойных упоминания в топ-100. На данный момент Малкин делит второе место в списке лучших бомбардиров сезона с 7 (3+4) очками в четырёх матчах.