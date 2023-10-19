Овечкин порассуждал о шансах выиграть золото Олимпиады

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин порассуждал о своих шансах выиграть золото Олимпийских игр. Его слова приводит РБК в своем Telegram-канале.

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Хоккеист заявил, что на данный момент он с большей вероятностью выиграет второй Кубок Стэнли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), чем Олимпиаду. Кроме того, в рамках блица спортсмен ответил на вопрос о выборе между «Вашингтоном» и «Динамо», отдав предпочтение бело-голубым.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от канадца Уэйна Гретцки на 72 гола. На счету россиянина 822 заброшенные шайбы. Он обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу.