"Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать, но ясно также и то, что это бизнес", - заметил глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.