В ФХР прокомментировали слова Путина об отъезде молодых россиян за рубеж

— Мы занимаемся лицензированием агентов, они сдают экзамен, следим, чтобы не было каких то случайных людей или жуликов. При этом несколько лет назад с подачи ФХР был принят закон о том, что нелицензированная деятельность по трудоустройству граждан России за рубеж является уголовно наказуемой.



Единственный момент: на сегодня у нас только один рычаг влияния — лишение лицензии, запрет для клубов и игроков работать с нелицензированным агентом. Мы несколько раз выходили на уровень правительства с законодательной инициативой, чтобы работа без лицензии была административно правовым нарушением. В итоге (это предложение) не прошло согласование. Это был бы мощный рычаг.



По поводу тех товарищей без лицензий, которые прикрываются в том числе возможно лицензированными агентами, а сами чужими руками выгребают жар и пытаются увезти наших молодых ребят, то с ними будем бороться и разбираться. Слова президента для нас очень важны, это сигнал поддержки на всех уровнях, что мы этой деятельностью будем заниматься, и не будем смотреть на каких то персон: кого этот человек представляет, крышует, с кем дружит. Будем действовать максимально жестко, — сказал Курбатов «Матч ТВ».