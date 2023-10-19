Третьяк отреагировал на слова Путина о «хоккейных дельцах», которые увозят молодых российских хоккеистов за рубеж
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина о «хоккейных дельцах», отметив, что ФХР выполняет поручения главы государства.
В четверг Путин попросил Третьяка и министерство спорта РФ разобраться с ситуацией, при которой российские хоккеисты в юном возрасте уезжают играть в заграничные лиги.
— Очень сильно разошлись слова Путина про агентов и посредников, увозящих ребят за границу. Вы давно про это говорите.
— Мы все делаем, чтобы уделить внимание молодежи, чтобы она не уезжала. В Сириусе у нас целая программа идет, которая собирает хоккеистов, которым 15, 17 и 18 лет. Мы даем им внимание.
Лимит в КХЛ сделали для чего? Сколько молодых появилось в лиге? Раньше у нас все финны и шведы играли в командах в первом звене. Сейчас даже молодых выпускают во вторых и третьих звеньях. Мы выполняем его указания.
— После слов Путина дело пойдет еще быстрее?
— Думаю, что да, — сказал Третьяк «Матч ТВ».