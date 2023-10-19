Дубль Слепышева помог ХК ЦСКА всухую победить «Локомотив»

В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:0.

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На 33-й секунде первого периода Антон Слепышев с передачи Никиты Нестерова открыл счёт в матче.

Вторая двадцатиминутка обошлась без заброшенных шайб.

На 15-й минуте третьего периода Никита Нестеров с передачи Константина Окулова удвоил преимущество подопечных Сергея Фёдорова. В конце периода Антон Слепышев сделал дубль, забросив в пустые ворота.

Голкипер армейского клуба Иван Федотов сыграл второй раз в сезоне на «ноль».