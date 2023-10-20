Капризов дерзко ответил на подлый прием в исполнении Даути

В матче «Миннесоты» с «Лос-Анджелесом» произошла стычка между российским нападающим «Уайлд» Кириллом Капризовым и защитником «Кингз» Дрю Даути.

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Эпизод начался с того, что Даути подло толкнул Кирилла в спину, после чего россиянин не сдержался и ответил обидчику. Капризов поднялся на ноги и толкнул Даути, затем хоккеисты повернулись друг к другу лицами, после чего россиянин ещё раз толкнул ветерана. По итогам стычки не было назначено никаких штрафных санкций.

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Напомним, конфликт Капризова с Даути продолжается на протяжении нескольких сезонов. Он начался со слов Даути о том, что, вероятно, Капризов не так хорош, как его контракт. В дальнейшем хоккеисты несколько раз вступали в стычки друг с другом на льду.