Ротенберг высказался об оттоке молодых хоккеистов в Америку

Роман Ротенберг высказался об оттоке молодых хоккеистов в Северную Америку.

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– В четверг Владимир Путин заявил о том, что «дельцы от хоккея тащат наших детей за границу и с этим нужно что-то делать». Что вы думаете по этому поводу?

– Не секрет, что это серьезная проблема, которой уже много лет. Иногда нечистоплотные агенты вкладывают в голову и родителям, и самим юным игрокам сомнительную идею, что при отъезде за океан они обязательно станут звездами, а в России их талант потухнет.

Но практика говорит совершенно об обратном! Посмотрите на российских хоккеистов, которые сейчас выступают в НХЛ – среди них буквально единицы тех, кто пробился наверх через североамериканские молодежные лиги. За последние годы из СКА в НХЛ уехало достаточное количество хоккеистов, но практически все они состоялись как игроки в нашем чемпионате, много выиграли с клубом, выступали в национальной сборной — и за океан отправлялись с совсем другим статусом.

Конечно, конкуренция везде высочайшая, место в составе никто не гарантирует ни в КХЛ, ни в НХЛ. Но 16-летний парень с гораздо большей вероятностью испортит себе карьеру, если уедет раньше времени. Прежде всего, нужно быть честными по отношению к молодым хоккеистам и их родителям: за океаном их никто не ждет и ковровую дорожку расстилать не будет.