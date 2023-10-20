Журова прокомментировала слова Путина про отъезд молодежи

«Если говорить о мотивации для наших ребят, то у меня возникает мысль не о запрете ехать за рубеж, а о создании условий здесь. В связи с нашим отстранением нам надо создавать свои точки притяжения и повышать уровень соревнований в том же хоккее, чтобы к нам хотели ехать, как в НХЛ. Повысить уровень КХЛ, чтобы сильнейшие играли у нас. У нас есть сейчас историческая возможность.



Заметьте, в НХЛ и НБА создали лиги без какой либо национальной и политической подоплеки. Во всех крупных подобных соревнованиях в Америке разве есть какие то отстранения по национальному признаку?



Наоборот, считают, что лучшие спортсмены должны играть. Может быть, и нам в этом отношении надо пойти по этому же принципу», – сказала депутат Государственной думы.