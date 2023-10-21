Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своем личном антирекорде в НХЛ. В двух последних играх он не сделал ни одного броска в створ ворот соперников, что является первым таким случаем в его карьере.

«Ни разу не бросил в двух последних матчах? Все случается в первый раз, понимаете?» — передает слова Овечкина Sport24.

В двух последних играх у хоккеиста не было ни одного броска в створ ворот соперников, что является первым случаем в карьере спортсмена.