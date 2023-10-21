Минспорта призвал обеспечить материальную поддержку хоккеистов для игры в КХЛ

"Будем работать над нормативно-правовыми актами вместе с Госдумой, чтобы посмотреть, как мы можем защитить интересы российского хоккея. Главное - создание условий, которые позволяли бы в равной мере реализовывать свои спортивные таланты, к тому же нужна материальная поддержка для выступления в нашей лиге, - сказал Матыцин.