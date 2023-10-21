Минспорта призвал обеспечить материальную поддержку хоккеистов для игры в КХЛ

Министр спорта России Олег Матыцин на форуме "Россия - Спортивная держава" прокомментировал слова президента страны Владимира Путина, который ранее раскритиковал отъезд российских хоккеистов зарубеж. Слова Матыцина передает РИА Новости.
"Будем работать над нормативно-правовыми актами вместе с Госдумой, чтобы посмотреть, как мы можем защитить интересы российского хоккея. Главное - создание условий, которые позволяли бы в равной мере реализовывать свои спортивные таланты, к тому же нужна материальная поддержка для выступления в нашей лиге, - сказал Матыцин.
17 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступающих в новом сезоне-2023/2024. В список вошли девять российских хоккеистов: Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг") — восьмое место, Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд") — 17-е место, Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс") — 28-е место, Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс") — 30-е место, Артемий Панарин ("Рейнджерс") — 32-е место, Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз") — 37-е место, Михаил Сергачев ("Тампа") — 53-е место, Андрей Василевский ("Тампа") — 57-е место, Сергей Бобровский ("Флорида Пантерз") — 97-е место.