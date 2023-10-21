Задоров предложил ввести таймер для исполнения буллитов

«Никита Задоров сказал, что европейцы участвуют в сериях буллитов с юных лет, что, по его словам, объясняет, почему Кузнецов так хорош в них.



Тем не менее, крупный российский защитник считает, что при каждой попытке необходимо использовать своего рода «таймер для броска», – говорится в материале Sportsnet.