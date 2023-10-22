Стали известны партнеры Овечкина на матч «Монреалем»

Стали известны звенья «Вашингтон Кэпиталз» на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», сообщает журналист Тарик Эль-Башира в соцсети Х (ранее Twitter).

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Российский капитан «столичных» Александр Овечкин начнёт встречу в первом звене с Диланом Строумом и Мэттью Филлипсом. Форвард Евгений Кузнецов сыграет во второй тройке атаки с Коннором Макмайклом и Ти Джеем Оши.

Полный состав «Вашингтона»:

Овечкин — Строум — Филлипс; Макмайкл — Кузнецов — Оши; Милано — Бекстрём — Уилсон; Маленстин — Протас — Манта.

Сандин — Карлсон; Фехервари — Дженсен; Хеман-Актелль — ван Римсдайк.

Кемпер.