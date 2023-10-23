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«Торпедо» не получало уведомлений от КХЛ о штрафе тренера Ларионова

Как стало известно «Матч ТВ», в нижегородское «Торпедо» не приходили документы из КХЛ по поводу штрафа главного тренера Игоря Ларионова за критику арбитров.

«Торпедо» не получало уведомлений от КХЛ о штрафе тренера Ларионова
© Матч ТВ

Ранее в СМИ сообщалось, что Ларионов был оштрафован на 300 тысяч рублей за обсуждение работы арбитров по итогам матча против «Сибири» (4:5 по буллитам). На послематчевой пресс конференции специалист сказал: «Пару раз арбитраж сработал непрофессионально, скажу честно. Вы все это видели».

— В наш клуб не поступали никакие уведомления из КХЛ по поводу штрафа, — сказал «Матч ТВ» источник в «Торпедо».

Председатель Спортивно дисциплинарного комитета (СДК) лиги Валерий Каменский заявил «Матч ТВ», что у него нет информации о том, что Игорь Ларионов был оштрафован.