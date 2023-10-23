Журналист из США оценил возможность обмена Овечкина из «Вашингтона»

«Хотя это кажется само собой разумеющимся, следует отметить, что капитан «Кэпиталз» Алекс Овечкин не будет обменян в этом сезоне. Он слабо стартовал, отдав всего две результативные передачи в первых четырёх матчах команды, но, учитывая его резюме, болельщики и тренерский штаб знают, что это лишь вопрос времени, когда он вырвется из своей стартовой колеи и начнёт показывать доминирующую игру в нападении.



Овечкин, которому 38 лет, преследует рекорд по количеству шайб за всю историю НХЛ, принадлежащий на данный момент Уэйну Гретцки. К старту сезона-2023/2024 Овечкин забил 822 гола, что делает его вторым в истории по количеству шайб в карьере, он отстаёт от Гретцки всего на 72 гола. На данный момент, набрав 1487 очков в 1351 матчах за карьеру, он, по сути, закрепляет за собой место в Зале славы, когда его легендарная карьера подойдёт к концу. Будучи лидером «Кэпиталз» более десяти лет, в этом сезоне он не будет обменян, и он завершит свою карьеру в «Кэпс», — приводит слова The Hockey Writers.