Георгиев стал третьим вратарём в НХЛ в XXI веке с шестью победами подряд на старте сезона

Голкипер «лавин» Александр Георгиев одержал шесть побед подряд на старте сезона и повторил достижение двух голкиперов Национальной хоккейной лиги, кто побеждал шесть и более раз на старте сезона в XXI веке. Антти Ниеми в сезоне-2013/2014, одержал с «Сан-Хосе Шаркс» шесть побед, Фредерик Андерсен в сезоне-2021/2022 за «Каролину Харрикейнз» отметился таким же достижением. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.