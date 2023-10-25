Георгиев стал третьим вратарём в НХЛ в XXI веке с шестью победами подряд на старте сезона
Сегодня, 25 октября, «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 4:7.
Голкипер «лавин» Александр Георгиев одержал шесть побед подряд на старте сезона и повторил достижение двух голкиперов Национальной хоккейной лиги, кто побеждал шесть и более раз на старте сезона в XXI веке. Антти Ниеми в сезоне-2013/2014, одержал с «Сан-Хосе Шаркс» шесть побед, Фредерик Андерсен в сезоне-2021/2022 за «Каролину Харрикейнз» отметился таким же достижением. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Напомним, «Колорадо» расположился на второй строчке Западной конференции, набрав 10 очков в пяти матчах. В следующем матче «Эвеланш» сыграют в гостях с «Питтсбург Пингвинз».
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