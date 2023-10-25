Ротенберг рассказал о ситуации с травмированными хоккеистами СКА
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, когда в строй вернутся травмированные хоккеисты команды.
В списке травмированных СКА значатся Брендан Лайпсик, Андрей Педан, Степан Фальковский, Марат Хайруллин и Артем Швец Роговой.
В среду команда Ротенберга обыграла на выезде китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 6:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
— В лазарете по прежнему Лайпсик и Хайруллин. Когда их ждать?
— По возвращению игроков мы работаем. Есть хорошие новости, но нужно время, не форсируем события. Миша Воробьев сегодня травму получил — ему шайба попала в голову. Ребята работают на пятаке, бывает, что прилетает. Хайруллин уже катается. Наверное, будет первые матчи в маске (играть). Все ребята готовятся, тренируются. По срокам пока не могу сказать, точно не в следующей игре. У нас есть хорошие резервы. Есть Андрей Чивилев, который сыграет следующий матч. У нас все работают в унисон. Это очень важно.
— Толчинский второй матч подряд забивает гениальные голы. Как вам?
— Мы очень рады, когда игроки берут на себя лидерство. Мы это тренируем. Наша игра — зеркальное отражение тренировочного процесса. Многие вещи надо улучшить. Сережа тоже может лучше сыграть. Нам нужны лидеры, герои. Сегодня они у нас были, — передает слова Ротенберга корреспондент «Матч ТВ». СКА с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.