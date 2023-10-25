Ротенберг рассказал о ситуации с травмированными хоккеистами СКА

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, когда в строй вернутся травмированные хоккеисты команды.

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В среду команда Ротенберга обыграла на выезде китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 6:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

— В лазарете по прежнему Лайпсик и Хайруллин. Когда их ждать?

— По возвращению игроков мы работаем. Есть хорошие новости, но нужно время, не форсируем события. Миша Воробьев сегодня травму получил — ему шайба попала в голову. Ребята работают на пятаке, бывает, что прилетает. Хайруллин уже катается. Наверное, будет первые матчи в маске (играть). Все ребята готовятся, тренируются. По срокам пока не могу сказать, точно не в следующей игре. У нас есть хорошие резервы. Есть Андрей Чивилев, который сыграет следующий матч. У нас все работают в унисон. Это очень важно.

— Толчинский второй матч подряд забивает гениальные голы. Как вам?