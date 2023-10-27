Малкин обошел Патрика Кейна в списке бомбардиров в истории НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

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В составе «Питтсбурга» результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин. Для Малкина набранное очко стало 1238-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю воспитанник магнитогорского хоккея обошёл американского форварда Патрика Кейна (1237) и вышел на чистое 41-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ. Чуть выше в рейтинге располагается Петер Штястны (1239).