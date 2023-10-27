"Тампа-Бэй" обыграла "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Поединок, который состоялся на стадионе "Амали-Арена" в Тампе, завершился со счетом 6:0 в пользу "Лайтнинг". Голами отметились Брейден Пойнт, Майки Эйссимонт, Стивен Стэмкос , Брэндон Хагель , Ник Пол и Люк Гленденинг . "Тампа" одержала четвертую победу в сезоне при четырех поражениях. "Шаркс" проиграли восьмой матч из восьми сыгранных.

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров в этом поединке набрал одно очко, записав на свой счет результативную передачу. 17 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков НХЛ. Кучеров занял самое высокое место из россиян — восьмое. Защитник "Лайтнинг" Михаил Сергачев набрал два балла, дважды выступив в роли ассистента. Российский голкипер победившей команды Андрей Василевский участия в матче не принял. Хоккеист пропускает начало регулярного чемпионата из-за травмы. "Тампа" трижды выигрывала Кубок Стэнли - в 2004 году, а также дважды подряд - в 2020 и 2021 годах.