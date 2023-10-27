Задоров извинился перед фанатами за игру «Калгари» на старте сезона НХЛ

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров извинился перед болельщиками за поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент Луис Блюз».

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Встреча состоялась в четверг в Калгари и завершилась победой «Блюз» со счетом 3:0.

— Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мы сейчас играем как… На нашу игру тяжело смотреть, — приводит слова Задорова официальный сайт клуба.

«Калгари» набрал 5 очков в 8 матчах и располагается на 13 й строчке в турнирной таблице Западной конференции.