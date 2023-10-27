Тренер «Коламбуса» высказался о дебюте Воронкова в НХЛ

«Он провел больше времени в штраф-боксе, чем на нашей скамейке. Первая смена – мощный силовой. Вторая смена – мощный силовой и драка.



Ему понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к скоростям НХЛ, но он уже привнес в нашу игру кое-что особенное.



У него хорошие руки для такого большого парня. Мне понравилась его игра. Он играет не только за счет габаритов, у него есть техника», – сказал Паскаль Венсан.