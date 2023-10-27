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Тренер «Коламбуса» о дебюте Воронкова: «Он провел больше времени в штраф-боксе, чем на нашей скамейке. У него хорошие руки для такого большого парня»

Тренер «Коламбуса» высказался о дебюте Дмитрия Воронкова в НХЛ.

Тренер «Коламбуса» высказался о дебюте Воронкова в НХЛ
© Sports.ru

23-летний россиянин отметился результативной передачей в игре с «Монреалем» (3:4 ОТ), а также провел первую драку – с защитником «Канадиенс» Арбером Зекаем.

В итоге форвард завершил матч с 9 минутами штрафа при 08:21 игрового времени.

«Он провел больше времени в штраф-боксе, чем на нашей скамейке. Первая смена – мощный силовой. Вторая смена – мощный силовой и драка.

Ему понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к скоростям НХЛ, но он уже привнес в нашу игру кое-что особенное.

У него хорошие руки для такого большого парня. Мне понравилась его игра. Он играет не только за счет габаритов, у него есть техника», – сказал Паскаль Венсан.