ESPN: «Вашингтон» прямо сейчас — слуга Овечкина

"Франшиза прямо сейчас - слуга Овечкина для того, чтобы он побил рекорд. Если это то, что вы хотите сделать, это замечательно. Потому что он приносит вам кучу денег. И он помог вам выиграть Кубок Стэнли. Он сделал из организации просто что-то вроде банкомата.



Но лучший сценарий для команды - попасть в топ-3 на драфте, начав думать о том, как будет выглядеть жизнь после Овечкина", - сказал Вышински в эфире Sportsnet 590 The FAN.