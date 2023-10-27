Дубль Артамонова принес «Торпедо» победу над «Автомобилистом»

Дубль в составе «Торпедо» сделал 17 летний Никита Артамонов (5 я и 51 я минуты), еще по голу в активе Василия Атанасова (13 я) и Максима Летунова (60 я). За «Автомобилист» забивали Степан Хрипунов (9 я) и Алексей Макеев (30 я).