Защитник СКА одним ударом уложил нападающего «Сочи» на лед

В матче между СКА и «Сочи» произошла очень быстрая драка.

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Под занавес первого периода защитник санкт-петербургского клуба Никита Камалов и нападающий южной команды Артур Тянулин устроили небольшую словесную перепалку. После этого игроки схватили друг друга. Хоккеист СКА сбросил перчатку и одним ударом уложил соперника на лёд. Судья быстро вмешался и выписал Камалову малый штраф за грубость.

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