НХЛ объяснила, почему не был засчитан гол Овечкина в ворота «Миннесоты»

Согласно Правилу 38.9, в случае объявления гола на льду ситуационный центр НХЛ после просмотра всех доступных повторов и консультации с судьями на льду: определяет, что один или несколько игроков атакующей команды опередили шайбу в зоне атаки до того, как был забит гол, и что в результате игра должна была быть остановлена из-за положения «вне игры».