"Вашингтон" одолел "Миннесоту"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" одолел "Миннесоту Уайлд". Основное время завершилось завершилось со счетом 2:2. За "Вашингтон" шайбы забросили Том Уилсон и Дилан Строум.

В составе "Миннесоты" точными бросками отметились Марко Росси и Райан Хартман. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин отметился результативной передачей. Судьи отменили гол Овечкина из-за офсайда, посмотрев видеоповтор. Этот эпизод произошел в середине второго периода.

В овертайме зрители не увидели заброшенных шайб. В серии буллитов единственную попытку реализовал Джон Карлсон, принеся победу "Вашингтону". Всего в текущем сезоне на счету Овечкина две заброшенных шайбы и четыре ассиста.

У Овечкина на счету 823 шайбы в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов турнира составляет 71 шайбу. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.