Гол Ильи Михеева помог «Ванкуверу» разгромить «Сент-Луис»

Сегодня, 28 октября, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

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В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Илья Михеев, а также Филлип Ди Джузеппе, Джей Ти Миллер. Дубль на счету Куинна Хьюза.

После семи матчей «Ванкувер» занимает третье место в Западной конференции с 10 очками. «Сент-Луис» расположился на восьмой строчке, набрав семь очков в семи матчах.