Яромир Ягр отреагировал на завершение карьеры капитана сборной Чехии Плеканеца

«Плеки, спасибо тебе! Ты помог нам, когда мы остро нуждались в этом! Ты жертвовал собой ради «Кладно». Дважды возвращался домой, пришёл к нам, даже когда ты всё ещё мог играть в другом месте.



Когда ты вернулся домой, то всегда облегчал мне задачу, потому что понимаешь меня на льду. Давным-давно ты мог бы посвятить своё время семье и больше не играть в хоккей, но ты решил помогать нам, пока был здоров. Желаю тебе особенно здоровья и удачи», — говорится в сообщении.