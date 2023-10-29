Торнтон объявил о завершении карьеры

«Судя по тому, сколько людей продолжают меня спрашивать, я должен вам сказать: официально ухожу из НХЛ. Я думал, что вы, ребята, поймёте это раньше, но вы продолжали спрашивать, поэтому я здесь, чтобы заявить об уходе. Я очень люблю хоккей и бесчисленное количество людей, которые когда-то помогли детской мечте стать реальностью. Если вы ищете меня, ты знайте, где меня найти. Я буду на катке», — сказал Торнтон на видео, опубликованном на странице «Сан-Хосе Шаркс» в социальной сети X.