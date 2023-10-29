Варламов обогнал Бобровского по матчам на ноль за карьеру в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Российский голкипер Семён Варламов совершил по ходу матча 33 сейва. Для голкипера эта был 39-й матч в заокеанской карьере, сыгранный «на ноль». По данному показателю он обошёл своего соотечественника Сергея Бобровского, защищающего ворота «Флориды», у которого 38 сухих матчей. Теперь Варламов занимает чистое третье место по количеству таких матчей среди всех российских вратарей, выступавших в НХЛ.