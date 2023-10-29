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Овечкина сравнили со старым двигателем

Журналист The Score Джон Матиш считает, что после последних результативных матчей российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин "завелся" как двигатель.

Овечкина сравнили со старым двигателем
© Газета.Ru

"Старому двигателю потребовалось некоторое время, чтобы завестись. Овечкину, в среду забившему гол в пустые ворота, нужно было сначала научиться ходить, прежде чем суметь побежать. Ему пришлось стряхнуть ржавчину, приспособиться к тому, как его прикрывали защитники (кажется, плотнее, чем когда-либо), и силой пробить себе путь в слот. Его всплеск эмоций в последних встречах говорит о том, что с ним все в порядке", - написал Матиш.

28 октября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Миннесоты Уайлд" Овечкин отметился результативной передачей. Всего в текущем сезоне на счету россиянина две заброшенных шайбы и четыре ассиста.

За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 823 шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

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