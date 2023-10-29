Овечкина сравнили со старым двигателем

"Старому двигателю потребовалось некоторое время, чтобы завестись. Овечкину, в среду забившему гол в пустые ворота, нужно было сначала научиться ходить, прежде чем суметь побежать. Ему пришлось стряхнуть ржавчину, приспособиться к тому, как его прикрывали защитники (кажется, плотнее, чем когда-либо), и силой пробить себе путь в слот. Его всплеск эмоций в последних встречах говорит о том, что с ним все в порядке", - написал Матиш.