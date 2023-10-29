Бывший нападающий НХЛ Адам Джонсон получил серьёзную травму во время игры в чемпионате Англии по хокккею, сообщает Sportsnet. В неудачном столкновении хоккеисту порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью.

Хоккеист попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но истекая кровью потерял сознание. Партёры по команде моментально бросились на помощь и вызвали врачей. Игра была остановлена и так и не было доиграна. Через несколько минут около восьми тысяч болельщиков попросили покинуть стадион из-за оказания неотложной медицинской помощи игроку. Хоккеиста увезли в больницу.