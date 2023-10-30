Матч «Эдмонтона» и «Калгари» под открытом небом собрал более 55 000 болельщиков

Сегодня, 30 октября, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила на стадионе для игры в американский футбол клуба «Эдмонтон Эскимос» «Коммонвелс» и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0).

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На игру пришли более 55 000 болельщиков. Встреча была приурочена к 20-летнему юбилею первой игры регулярного сезона НХЛ на открытом воздухе.