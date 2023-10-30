Американские хоккеисты провели матч в ошейниках после смерти игрока от пореза горла коньком

Хоккеисты фарм‑клуба «Бостона» провели матч в ошейниках после смерти экс‑хоккеиста «Питтсбурга» от пореза горла коньком
Хоккеисты клуба Американской хоккейной лиги (AHL) «Провиденс Брюинз» провели матч в ошейниках после смерти бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона от пореза шеи коньком, сообщает B/R Open Ice.
По информации источника, в воскресенье несколько хоккеистов «Провиденс Брюинз» играли в защите для шеи в матче против «Спрингфилд Тандербердс» (2:3 ОТ).
Этот матч стал для команды первым после известия о том, что Адам Джонсон скончался в результате пореза шеи коньком во время матча в Великобритании. Инцидент случился во время субботнего матча Кубка вызова между «Шеффилд Стилерс» и «Ноттингем Пантерз», за который выступал Джонсон. Встреча в Шеффилде была прервана во втором периоде, когда 29 летний хоккеист получил порез горла коньком. Джонсон был отправлен в местную больницу, но врачам не удалось его спасти. За карьеру Джонсон провел за «Питтсбург» в НХЛ 13 матчей.
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Хоккеисты фарм‑клуба «Бостона» провели матч в ошейниках после смерти экс‑хоккеиста «Питтсбурга» от пореза горла коньком
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