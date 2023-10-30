Российский тренер заступился за Овечкина в вопросе результативности

«У Овечкина шестиматчевая серия из встреч с набранными очками, откуда здесь взяться критике? Все идет хорошо, своим чередом. Видно, что капитан «Вашингтона» постепенно входит во вкус и набирает форму. Нужно понимать, что позади лето, плюс «Кэпиталз» не попали в плей-офф по итогам прошлого регулярного чемпионата, в результате чего пауза без игр затянулась», — сказал Назаров.