Овечкин вышел на пятое место в сезоне НХЛ по броскам

Как отмечает StatMuse, капитан «Кэпс» вышел на пятое место в нынешнем сезоне по количеству бросков в створ. Теперь у Овечкина их 37 в восьми матчах. На шестой позиции находится форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (37 в девяти встречах). Больше бросков в нынешнем сезоне смогли нанести только Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (38), Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз», Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс» (у обоих по 41) и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (47).