Форвард «Сибири» с кулаками набросился на игрока «Витязя» после грубого силового на Беке

На 36-й минуте форвард подмосковной команды у борта на синей линии применил грубый силовой приём против капитана новосибирцев Тейлора Бека, который рухнул на лёд. Нападающий «Сибири» Иван Климович накинулся на Зубова с кулаками. В эпизод пришлось вмешаться судьями. Климович получил две минуты за грубость, Зубов — два малых штрафа за толчок на борт и грубость.