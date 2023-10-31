Панарин побил рекорд "Рейнджерс" в XXI веке по результативной серии

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче регулярного сезона против "Виннипега" забросил пятую шайбу в сезоне. Сейчас идет третий период матча (1:1).

Россиянин набрал очки в девятом матче подряд, что является рекордом результативности на старте сезона в XXI веке. Панарин побил рекорд Мариана Габорика, который на старте сезона-2008/09 набирал очки в восьми стартовых матчах.

19 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги, выступающих в новом сезоне-2023/2024. Панарин оказался на 32-м месте в списке.