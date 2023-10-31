Малкин вошел в топ-40 бомбардиров в истории НХЛ

Российский форвард клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на 40 место в списке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий отметился голом и ассистом в матче регулярного чемпионата против »Анахайма», а его команда проиграла со счетом 3:4.

Теперь на счету Малкина 1240 очков. Следующая цель Малкина — Жан Рателль, который сумел набрать 1267 очков.

19 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги, выступающих в новом сезоне-2023/2024. Малкин в этот список включен не был. Лучшим из россиян стал нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший восьмое место.

Всего в текущем сезоне 37 летний Малкин набрал 11 (5+6) очков в девяти матчах НХЛ. «Питтсбург» с шестью очками располагается на 16-м месте в таблице Восточной конференции.