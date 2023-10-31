Радулов и Шипачев не сыграют против СКА

Нападающие «Ак Барса» Александр Радулов и Вадим Шипачев не сыграют в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА, сообщает «СЭ».

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По информации источника, в состав армейской команды вернется форвард Марат Хайруллин, пропустивший месяц из-за травмы челюсти. Отмечается, что Хайруллин примет участие в матче в специальной защитной маске.

Игра между СКА и «Ак Барсом» пройдет сегодня, 31 октября, в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Начало – 19:30 мск.

После 23 игр регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Конференции «Восток», имея в своем активе 32 очка. Лидирует «Лада» с 35 очками.