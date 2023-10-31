Сборную России по хоккею предварительно включили в групповой этап Олимпиады

Международная федерация хоккея (IIHF) предварительно включила сборную России в число участников группового этапа Олимпийских игр 2026 года, сообщается на сайте организации.
Сборная России в случае допуска на турнир может сыграть в группе С вместе с командой США. Отмечается, что российская команда имеет «теоретическое место посева, если будет принято решение по возвращению на турниры под эгидой IIHF».
Два остальных участника квартета с Россией и США пока неизвестны — они определятся после квалификационного турнира.
Зимние Олимпийские игры 2026 пройдут в Милане и Кортина д’Ампеццо (Италия).
IIHF отстранила российские и белорусские сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой в конце февраля 2022 года.