Сборную России по хоккею предварительно включили в групповой этап Олимпиады

Международная федерация хоккея (IIHF) предварительно включила сборную России в число участников группового этапа Олимпийских игр 2026 года, сообщается на сайте организации.

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Сборная России в случае допуска на турнир может сыграть в группе С вместе с командой США. Отмечается, что российская команда имеет «теоретическое место посева, если будет принято решение по возвращению на турниры под эгидой IIHF».

Два остальных участника квартета с Россией и США пока неизвестны — они определятся после квалификационного турнира.

Зимние Олимпийские игры 2026 пройдут в Милане и Кортина д’Ампеццо (Италия).