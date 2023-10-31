Кожевников: нельзя верить заявлениям ИИХФ о допуске россиян на Олимпиаду

Нельзя верить заявлениям IIHF о допуске сборной России на Олимпиаду, считает Кожевников
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил «Матч ТВ», что не стоит верить заявлениям Международной федерации хоккея (IIHF) о допуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года.
Ранее стало известно, что IIHF предварительно включила сборную России в число участников группового этапа Олимпийских игр 2026. Россияне в случае допуска на турнир сыграют в группе С вместе с командой США. Отмечается, что российская команда имеет «теоретическое место посева, если будет принято решение по возвращению на турниры под эгидой IIHF». Два остальных участника квартета с Россией и США пока неизвестны — они определятся после квалификационного турнира.
— Потом они еще что то придумают. Мысль на выдумке хороша, но верить надо, когда уже поедем и будем чувствовать себя нормально на Олимпиаде. Они же сами не знают, что творят. Какая это лояльность? Сегодня сказали так, завтра скажут по другому, каждый день что то меняют. Верить им нельзя, — сказал Кожевников «Матч ТВ».
Зимние Олимпийские игры 2026 пройдут в Милане и Кортина д’Ампеццо (Италия).
IIHF отстранила российские и белорусские сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой в конце февраля 2022 года.