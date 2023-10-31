Кожевников: нельзя верить заявлениям ИИХФ о допуске россиян на Олимпиаду

— Потом они еще что то придумают. Мысль на выдумке хороша, но верить надо, когда уже поедем и будем чувствовать себя нормально на Олимпиаде. Они же сами не знают, что творят. Какая это лояльность? Сегодня сказали так, завтра скажут по другому, каждый день что то меняют. Верить им нельзя, — сказал Кожевников «Матч ТВ».